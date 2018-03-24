В Брянске неизвестные устроили отстрел кошек
Неизвестные открыли стрельбу по кошкам в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на днях в Володарском районе. «Кто-то в Володарке занимается стрельбой по кошкам. Район Никитинской. Будьте внимательны», – обратился к горожанам владелец пострадавшего животного Александр Высокин.
Сообщение собрало массу комментариев как от любителей животных, так и от их противников.
«Тварей, которые по животным стреляют, вешать надо», «Конченые уроды. Пусть друг по другу стреляют. Биомусор», – возмущаются брянцы.
«Единичный случай стрельбы по кошке вы раздуваете и выставляете это как «массовый отстрел». А то, что собак травят... так мы за это благодарны должны быть!», «Мочить бездомных», – пишут их оппоненты.
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