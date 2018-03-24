В Брянске неизвестные устроили отстрел кошек

Неизвестные открыли стрельбу по кошкам в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на днях в Володарском районе. «Кто-то в Володарке занимается стрельбой по кошкам. Район Никитинской. Будьте внимательны», – обратился к горожанам владелец пострадавшего животного Александр Высокин.

Сообщение собрало массу комментариев как от любителей животных, так и от их противников.

«Тварей, которые по животным стреляют, вешать надо», «Конченые уроды. Пусть друг по другу стреляют. Биомусор», – возмущаются брянцы.

«Единичный случай стрельбы по кошке вы раздуваете и выставляете это как «массовый отстрел». А то, что собак травят... так мы за это благодарны должны быть!», «Мочить бездомных», – пишут их оппоненты.