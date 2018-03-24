21-летний брянец получил 10 лет за убийство из-за чести сестры
21-летний житель поселка Мичуринский Брянского района до смерти забил 62-летнего пенсионера.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, вечером 3 декабря 2017 года пьяный молодой человек, уже судимый за преступления против личности и собственности, в подъезде жилого дома на улице Молодежной в Мичуринском жестоко избил пенсионера. От травм пожилой мужчина погиб на месте.
Следователям житель Мичуринского рассказал, что ошибочно принял пенсионера за обидчика своей сестры, которая жаловалась на распространение унижающих ее достоинство сведений. Якобы он перепутал его с бывшим молодым человеком сестры.
С места преступления злоумышленник попытался скрыться – его задержал полицейский, в нерабочее время случайно оказавшийся неподалеку.
Перед судом брянец предстал по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Учитывая рецидив и состояние опьянения, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также, сообщает региональная прокуратура, ему предстоит выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родным погибшего.
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