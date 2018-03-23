В Брянской области мужчину взяли под стражу за взятку пограничнику
48-летнего мужчину задержали и заключили под стражу за дачу взятки дознавателю пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 6 марта в интересах своего знакомого мужчина передал дознавателю 45 тысяч рублей. Взамен он попросил прекратить уголовное дело о незаконном пересечении границы. В результате проситель сам стал фигурантом уголовного дела.
По данным следственного управления, расследование уголовного дела продолжается.
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