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В Брянской области мужчину взяли под стражу за взятку пограничнику

Опубликовано Сегодня, 13:00

48-летнего мужчину задержали и заключили под стражу за дачу взятки дознавателю пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 6 марта в интересах своего знакомого мужчина передал дознавателю 45 тысяч рублей. Взамен он попросил прекратить уголовное дело о незаконном пересечении границы. В результате проситель сам стал фигурантом уголовного дела.

По данным следственного управления, расследование уголовного дела продолжается.

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