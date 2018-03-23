В Брянске со снегом посыпалась часть крыши
Очередное «снежное» ЧП произошло в Брянске.
С дома № 27 по улице III Интернационала вместе со снегом на землю рухнуло ограждение крыши. По счастливой случайности никто не пострадал.
«Я был прохожим и женщина. Женщина успела пройти, как за ней свалилось. Я шел сзади, это было прям передо мной», – сообщает в соцсетях один из очевидцев.
По словам горожан, это не единичный случай. «На Октябрьской, 137, сегодня точно так же вместе со снегом сошло и ограждение новенькой крыши после капремонта», – рассказала еще одна жительница Брянска.
Напомним, на днях в Путевке на припаркованную у дома машину с крыши посыпалась «лавина» из снега и льда.
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