На Станке Димитрова в Брянске Chevrolet и Subaru: ранен водитель Subaru

Водитель ранен в результате столкновения двух иномарок в Брянске.

Как сообщает городской ОГИБДД, 26 марта около 18.40 у дома № 33 по проспекту Станке Димитрова столкнулись Chevrolet Cruze и Subaru Legacy Outback.

29-летний водитель Chevrolet ехал по проспекту в левом ряду и проскочил на красный, протаранив Subaru, 46-летний водитель которого выезжал на Станке Димитрова по улице Фрунзе.

Водителя Subaru доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы.

По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. Сейчас полицейские проводят проверку.