На Станке Димитрова в Брянске Chevrolet и Subaru: ранен водитель Subaru
Водитель ранен в результате столкновения двух иномарок в Брянске.
Как сообщает городской ОГИБДД, 26 марта около 18.40 у дома № 33 по проспекту Станке Димитрова столкнулись Chevrolet Cruze и Subaru Legacy Outback.
29-летний водитель Chevrolet ехал по проспекту в левом ряду и проскочил на красный, протаранив Subaru, 46-летний водитель которого выезжал на Станке Димитрова по улице Фрунзе.
Водителя Subaru доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы.
По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. Сейчас полицейские проводят проверку.
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