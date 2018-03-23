Под Брянском водитель Nissan ушиб почку при неудачном перестроении
Водитель Nissan пострадал в результате аварии под Брянском.
26 марта около 14.20 на 10-м километре трассы Брянск – Новозыбков столкнулись Nissan Terrano и Mitsubishi Outlander, сообщили в областной ГИБДД.
По предварительной информации брянской полиции, 45-летний водитель Nissan Terrano, двигаясь от Брянска к Почепу, при перестроении не уступил дорогу и врезался в попутный Mitsubishi Outlander под управлением 34-летней женщины.
Водителя Nissan госпитализировали с подкапсульной гематомой почки и ушибом почки.
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