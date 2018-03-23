Двое бандитов пытали жителя Клинцов в Рождество

В Клинцах завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении в Рождество.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 7 января двое жителей Клинцов ворвались в квартиру и, применяя насилие к хозяину, украли золотой браслет, серебряную цепочку, мобильный телефон, фотоаппарат, кожаную дубленку и три банковские карты.

Продолжая избивать мужчину, сообщники потребовали от него назвать ПИН-коды от карт. Тот вынужден был пойти с ними к банкомату, откуда ему удалось сбежать.

Здоровью жителя Клинцов был причинен вред средней тяжести. Размер ущерба составил 93 тысячи рублей.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. По статье «Разбой» задержанным грозит до 12 лет заключения.