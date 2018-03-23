52-летняя женщина ранена в ДТП в Брянске
52-летняя женщина пострадала в результате аварии в Володарском районе Брянска.
ДТП произошло 26 марта около 11.50 у дома № 35 по улице Мичурина.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 31-летний водитель Audi ехал в правом ряду от улицы Чернышевского к улице Никитина. При повороте налево он не занял крайнее положение и протаранил Kia Spectra, водитель которой двигался в попутном прямом направлении в левом ряду.
52-летняя пассажирка Kia, которая находилась на переднем сиденье, получила сотрясение головного мозга.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково»,выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнилистроительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексывидеофиксации нарушений «Стрелка».
27 марта на станции Сухиничи-Главные Брянского региона Московской железной дороги 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.