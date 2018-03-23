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В Брянске администратор и бармен обобрали спящего у кафе посетителя

Опубликовано Сегодня, 17:40

В Бежицком районе Брянска сотрудницы кафе обокрали пьяного посетителя.

Как сообщили в региональном УМВД, после застолья в кафе клиент лишился банковской карты, с которой затем исчезли 20 тысяч рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались администратор и бармен заведения 25 и 26 лет. Девушки сознались, что обнаружили недавно ушедшего посетителя спящим рядом с кафе. Воспользовавшись его беспомощностью, они вытащили из кармана портмоне, в котором находилась банковская карта и листок к записанным PIN-кодом.

Обналичив 20 тысяч рублей, девушки уничтожили карту, а портмоне незаметно вернули на место.

Причиненный ущерб, по данным УМВД, сотрудницы кафе полностью возместили. По статье «Кража» каждой из них грозит до пяти лет заключения.

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