В Брянске администратор и бармен обобрали спящего у кафе посетителя
В Бежицком районе Брянска сотрудницы кафе обокрали пьяного посетителя.
Как сообщили в региональном УМВД, после застолья в кафе клиент лишился банковской карты, с которой затем исчезли 20 тысяч рублей.
Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались администратор и бармен заведения 25 и 26 лет. Девушки сознались, что обнаружили недавно ушедшего посетителя спящим рядом с кафе. Воспользовавшись его беспомощностью, они вытащили из кармана портмоне, в котором находилась банковская карта и листок к записанным PIN-кодом.
Обналичив 20 тысяч рублей, девушки уничтожили карту, а портмоне незаметно вернули на место.
Причиненный ущерб, по данным УМВД, сотрудницы кафе полностью возместили. По статье «Кража» каждой из них грозит до пяти лет заключения.
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