В Брянске пенсионер погиб на парковке у «Калиты»: полиция ищет очевидцев
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянске, в результате которого погиб 84-летний пенсионер.
Напомним, 22 марта около 11.30 на парковке у «Калиты» по улице Красноармейской в Советском районе пенсионера сбил 20-летний водитель грузового фургона Hyundai (на фото), который двигался задним ходом. От травм пожилой мужчина умер в больнице.
Очевидцев и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.
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