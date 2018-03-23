В Брянске пенсионер погиб на парковке у «Калиты»: полиция ищет очевидцев

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянске, в результате которого погиб 84-летний пенсионер.

Напомним, 22 марта около 11.30 на парковке у «Калиты» по улице Красноармейской в Советском районе пенсионера сбил 20-летний водитель грузового фургона Hyundai (на фото), который двигался задним ходом. От травм пожилой мужчина умер в больнице.

Очевидцев и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.