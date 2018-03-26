22-летняя девушка ранена в ДТП на Бежицкой в Брянске
Девушка пострадала в результате аварии в Брянске.
27 марта около 12.50 у дома № 286 по улице Бежицкой столкнулись Ford Mondeo и Kia Shuma, сообщает городской ОГИБДД.
39-летний водитель Ford Mondeo ехал от улицы Плодородной к улице Ульянова в среднем ряду и, не соблюдая дистанцию, протаранил попутную Kia под управлением 33-летнего водителя.
22-летнюю пассажирку Kia Shuma госпитализировали с ушибом шейного отдела позвоночника.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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