22-летняя девушка ранена в ДТП на Бежицкой в Брянске

Девушка пострадала в результате аварии в Брянске.

27 марта около 12.50 у дома № 286 по улице Бежицкой столкнулись Ford Mondeo и Kia Shuma, сообщает городской ОГИБДД.

39-летний водитель Ford Mondeo ехал от улицы Плодородной к улице Ульянова в среднем ряду и, не соблюдая дистанцию, протаранил попутную Kia под управлением 33-летнего водителя.

22-летнюю пассажирку Kia Shuma госпитализировали с ушибом шейного отдела позвоночника.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.