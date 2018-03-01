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Житель Погарского района украл на ферме картошку на полмиллиона рублей

Опубликовано Сегодня, 15:40

46-летний житель Погарского района украл с охраняемого склада картофель почти на полмиллиона рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, мужчина, работавший на сельхозпредприятии, воспользовался служебным положением и в несколько заходов вывез с охраняемого склада 6,5 тонны картофеля общей стоимостью 450 тысяч рублей. Корнеплоды он выгрузил на складе знакомого, чтобы в дальнейшем продать.

Полицейские сумели изъять картофель и вернуть его владельцу. Жителя Погарского района обвинили в краже. Ему грозит до шести лет заключения.

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