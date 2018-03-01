ДТП под Трубчевском: пострадавшего деблокировали из машины

В Трубчевском районе произошла авария: есть пострадавший.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в начале пятого вечера 28 марта у деревни Хотьяновка в аварию опал легковой автомобиль. На место оперативно прибыли медики скорой, полицейские и спасатели.

«В результате ДТП есть пострадавший. На месте происшествия пожарно-спасательными подразделениями производилось деблокирование пострадавшего», – сообщает Брянское МЧС.

Информации от ГИБДД о причинах и участниках аварии, а также числе жертв и пострадавших пока не поступало.