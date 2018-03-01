Брянский филиал Петербургского госуниверситета оштрафовали за лампы

Брянский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения незаконно утилизировал лампы.

Как сообщает Брянская транспортная прокуратура, в вузе не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, накопление ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп производится с нарушением требований.

Директору Брянского филиала университета транспортная прокуратура внесла представление, после которого нарушения устранили.

В отношении вуза возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении и ином обращении с отходами потребления, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

Университет оштрафовали на 100 тысяч рублей.