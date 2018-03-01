Брянский филиал Петербургского госуниверситета оштрафовали за лампы
Брянский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения незаконно утилизировал лампы.
Как сообщает Брянская транспортная прокуратура, в вузе не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, накопление ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп производится с нарушением требований.
Директору Брянского филиала университета транспортная прокуратура внесла представление, после которого нарушения устранили.
В отношении вуза возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении и ином обращении с отходами потребления, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».
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