Утром на Никитина в Брянске сгорела машина

Пожар уничтожил легковой автомобиль в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, утром 29 марта загорелась иномарка, припаркованная за остановкой по улице Никитина. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 5.10.

К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 5.14.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.