Утром на Никитина в Брянске сгорела машина
Пожар уничтожил легковой автомобиль в Володарском районе Брянска.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, утром 29 марта загорелась иномарка, припаркованная за остановкой по улице Никитина. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 5.10.
К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 5.14.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.
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