В Брянске у маршрутки «на ходу отвалились колеса» – пассажирка

В Брянске произошло ДТП во время движения маршрутного такси.

О происшествии в соцсетях рассказала пассажирка маршрутки № 240 Виктория Орлова.

«Ехали на 240, на полном ходу отвалились колеса. Была полная маршрутка. Хочу обратиться к водителям и собственникам маршруток. Следите за своими автомобилями! Вы людей возите!!!» – возмущается девушка.

Интернет-пользователи отмечают, что причинами инцидента могли стать манера вождения маршрутчиков и неудовлетворительное состояние дорог в Брянске. «Им на людей плевать, 20 рублей дороже будет», «А дороги какие? Тут не только колеса отвалятся», «На таких ямах, которые на дорогах и на данный момент залиты лужами, ни хрена не видно... Одна ямка – минус колесо! Уважаемые, надо обращаться к Богомазу, в администрацию, а не к водителям и хозяевам этих машин», – пишут они.

Еще одна жительница Брянска пожаловалась на хамство со стороны водителя маршрутки. «Ехала на «пятерке» от мясокомбината и до самолета! Водитель всю дорогу матерился, что ему мешают другие машины, дергал машину, тошнило ужасно! Они возят не людей, а кошельки с деньгами, а если с нами что случится (не дай Бог), то мы сами виноваты, если что! Не нравится – вон троллейбусы ходят! А из-за того что кому-то выгодно содержать маршрутки, их развелось больше, чем надо, а когда маме с ребенком надо съездить с коляской или с санками куда-либо, автобуса вы не дождетесь, а маршрутка вас не возьмет – вы чересчур габаритны! Вот и стоим, мерзнем, платим 20 рублей, и нас возят, как дрова!» – считает она.