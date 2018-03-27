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Под Брянском на ходу загорелся рейсовый автобус

Опубликовано Сегодня, 17:00

28 марта загорелся рейсовый автобус № 106 Брянск – Белые Берега.

О происшествии в группе Белых Берегов в соцсети рассказали очевидцы.

По их словам, около 7.00 на 113-м километре трассы Орел – Брянск у автобуса замкнуло проводку в районе двигателя.

Пассажиров оперативно эвакуировали из автобуса. В результате ЧП никто не пострадал.

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