Под Карачевом лоб в лоб столкнулись легковая Kia и фура

В Карачевском районе произошло лобовое столкновения Kia Sorento и фуры Scania c полуприцепом.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 28 марта около 18.05 на 95-м километре трассы Орел – Смоленск. 43-летний водитель легковой иномарки ехал от Карачева к Брянску. 30-летний водитель фуры двигался во встречном направлении.

Водитель Kia Sorento получил тяжелые травмы – его госпитализировали с открытым раздробленным переломом верхней трети плеча, ушибленной раной плеча, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.