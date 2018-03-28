В Почепе гастарбайтер насобирал для полицейского 10 500 рублей

В Почепе нелегальный мигрант пытался откупиться от полицейского.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 21 февраля выходец из ближнего зарубежья положил на стол начальника отдела полиции 10 500 рублей. Таким образом он пытался избежать административной ответственности за незаконную работу на территории России и выдворения из страны.

По данным следственного управления, полицейский от денег отказался. Мигранта же обвинили в покушении на дачу взятки.

Расследование уголовного дела завершено – в ближайшее время его рассмотрит суд.