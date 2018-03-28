Поиск по сайту

На трассе Брянск – Смоленск водитель Chevrolet влетел в экскаватор

Опубликовано Сегодня, 11:30

Один человек ранен в результате столкновения легковой иномарки и экскаватора в Дубровском районе.

Авария произошла 29 марта около 9.45 на 208-м километре трассы Брянск – Смоленск.

По предварительной информации областной ГИБДД, 28-летний водитель Chevrolet Aveo, двигаясь от Брянска в сторону Смоленска, не учел дистанцию и протаранил экскаватор под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet – медики диагностировали у него ушиблено-рваную рану коленной области и ушиб предплечья.

 530
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Два человека ранены в массовом ДТП под Брянском
  • На трассе Брянск – Смоленск перевернулись два «ВАЗа»
  • В Новозыбкове Chevrolet врезался в Renault и столб: ранен пассажир
  • В «пьяном» ДТП на брянской трассе тяжело пострадал трезвый водитель
  • 11-летний ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом под Брянском
    •
    Новости регионов
    Двое жителей Велижа жестоко избили мужчину. Им предстоит суд
    11:52:32 30-03-2018
    Смоленский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 20-и и 24-х летнего жителей Велижа - молодых людей подозревают в умышленном убийстве, сообщила пресс-служба ведомства.
    На Смоленщине обитает более 20 тысяч лосей и 91 рысь
    11:26:17 30-03-2018
    Около пяти тысяч оленей благородных и 214 пятнистых живет в Смоленской области – такими являются результаты зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов 2018 года, который проводят специалисты согласно приказу Министерства природы России, сообщила пресс-служба администрации региона.
    Смоляне пожаловались на управляющую компанию «Стабильность»
    10:43:22 30-03-2018
    Управляющая компания «Стабильность» попала в «Черный список» за то, что игнорирует обращения об уборке придомовой территории, сообщили местные житель в соцсети «ВКонтакте» 30 марта.
    В Смоленске супруг убил жену поленом
    10:17:07 30-03-2018
    Вечеринку с распитием спиртного устроила смоленская супружеская пара 6 октября 2017 года, мероприятие закончилось ссорой с трагическим исходом; мужчина убил свою жену, теперь он предстанет перед судом.
    Полицейский столицы предстанет перед судом за смертельное ДТП, совершенное в Гагаринском районе
    09:53:40 30-03-2018
    Водитель авто Mersedes-Benz и его 14-летняя дочь скончались на месте после ДТП с участием машины ВАЗ-211540 под управлением бывшего полицейского-водителя отдельной роты патрульно-постовой службы полиции города Москвы 13 июня 2017 года на 158-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Гагаринском районе Смоленской области; виновник аварии ответит в суде, сообщила пресс-служба следкома.
    На улице Соболева в Смоленске Mitsubishi и Chevrolet вступили в «битву»
    09:05:12 30-03-2018
    Авария с участием двух иномарок Mitsubishi и Chevrolet случилась в областном центре на улице Соболева 29 марта, сообщил Смоленский автопортал.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:00
    Брянские чиновники сэкономили, укатав дорогу в щебень вместо асфальта
    Сегодня, 11:30
    На трассе Брянск – Смоленск водитель Chevrolet влетел в экскаватор
    Сегодня, 11:00
    В Почепе гастарбайтер насобирал для полицейского 10 500 рублей
    Сегодня, 10:30
    Плохие дороги в Брянске победят семинарами
    Сегодня, 10:00
    С 1 апреля средняя пенсия в Брянской области достигнет 7811 рублей
    Сегодня, 09:30
    Брянское правительство набирает стажеров
    Сегодня, 09:00
    В Брянской области из-за Радоницы выходной перенесли с 14 на 17 апреля
    Сегодня, 08:30
    В Брянске маршрутчик выгнал женщину с ребенком из-за тысячной купюры
    Сегодня, 08:00
    У мэра Макарова нет претензий к гарантийным брянским дорогам
    Сегодня, 01:51
    Под Унечей водитель «Калины» протаранил грузовой состав
    Сегодня, 01:18
    В Унече умер полугодовалый мальчик – мать получила год условно
    Вчера, 19:00
    Экс-главу Синезерок будут судить за мошенничество с участками
    Вчера, 18:20
    «Это ужас»: в Брянске сняли на видео убитый переход «имени мэра Тулупова» (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 17:40
    В Брянске аборты назвали угрозой национальной безопасности
    Вчера, 17:00
    Под Брянском на ходу загорелся рейсовый автобус (ВИДЕО)
    Вчера, 16:24
    Членам семей погибших брянских военных будут платить по 18 тысяч в месяц
    Вчера, 16:20
    Летом откроют авиасообщение между Брянском и Анталией – соцсети
    Вчера, 15:40
    Под Карачевом лоб в лоб столкнулись легковая Kia и фура
    Вчера, 15:10
    26 брянцев пожаловались на мошенничество в «куприяновской» клинике
    Вчера, 14:20
    В Брянске скрытые патрули высматривают водителей с телефонами
    Вчера, 13:40
    В Ржанице электрик-самоучка спалил два дома и мастерскую
    Вчера, 13:00
    В Брянске у маршрутки «на ходу отвалились колеса» – пассажирка
    Вчера, 12:30
    В Брянске водитель Mercedes протаранил маршрутку: ранены две женщины
    Вчера, 12:00
    Утром на Никитина в Брянске сгорела машина
    Вчера, 11:30
    В Брянске водитель бросил машину и перевел старушку через дорогу (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:33
    «Дом.ru» дарит кино и надежную защиту в интернете
    28-03-2018, 18:00
    Заседание экспертного совета по недобросовестной конкуренции при Брянском УФАС России
    28-03-2018, 16:22
    Балласт на балансе. На что тратить бюджетные деньги в первую очередь?
    28-03-2018, 14:03
    «Мираторг» инвестирует свыше 12 млрд рублей в строительство 12 ферм КРС в Брянской, Калужской, Тульской, Калининградской областях в 2018 году
    28-03-2018, 13:55
    Строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский выполнено на 75%
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Торговые центры в Брянске назвали смертельно опасными
    Общество О главном
    После секс-скандала в брянский интернат приехала детский омбудсмен
    Новости Происшествия
    Житель Погарского района украл на ферме картошку на полмиллиона рублей
    Новости На дорогах
    В Брянске новая дорога ушла под воду
    Новости Общество
    Брянцы боятся посещать торговые центры
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    «Киномания» от «Ростелекома» – это тысячи фильмов и сериалов по цене одного

    «Ростелеком» предлагает пакет «Киномания» – коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов,а также ViPViasatPremium и AmediatekaHomeofHBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступныпо уникальной цене – за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).
    РЖД новости
    Строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский выполнено на 75%

    Строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский выполнено на 75%На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста. На сегодняшний день железнодорожники выполнили 75% от общего объема строительно-монтажных работ. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы ведутся по графику.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в феврале взыскало с должников  более 11  миллионов рублей за поставленную электроэнергию
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Эко-микрорайон «Сосновый бор» ждет новых жильцов

    Эко-микрорайон «Сосновый бор» ждет новых жильцовНесколько лет назад на границе Володарского района Брянска появился уникальный эко-микрорайон «Сосновый бор». Его визитной карточкой стал сосновый лес, окружающий весь микрорайон, а также собственная инфраструктура, продуманная до мелочей.


    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи

    Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».