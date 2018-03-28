На трассе Брянск – Смоленск водитель Chevrolet влетел в экскаватор

Один человек ранен в результате столкновения легковой иномарки и экскаватора в Дубровском районе.

Авария произошла 29 марта около 9.45 на 208-м километре трассы Брянск – Смоленск.

По предварительной информации областной ГИБДД, 28-летний водитель Chevrolet Aveo, двигаясь от Брянска в сторону Смоленска, не учел дистанцию и протаранил экскаватор под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet – медики диагностировали у него ушиблено-рваную рану коленной области и ушиб предплечья.