В Сураже столкнулись Mitsubishi и «ВАЗ»: «ВАЗ» выстоял

В Сураже пассажирка Mitsubishi получила тяжелые травмы в результате столкновения с «ВАЗом».

Авария произошла 29 марта около 12.15 на улице Мглинской, сообщили в областной ГИБДД.

26-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь от улицы Ленина к улице Новомглинской, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и протаранил встречный «ВАЗ-21074» под управлением 24-летнего водителя.

35-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и кровоподтеком локтевого сустава, ушибом поясничного отдела позвоночника и переломом ребра. О других пострадавших в ГИБДД не сообщают.