В Сельцо полчаса тушили крупный пожар

Крупный пожар произошел утром 30 марта в Сельцо.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 10.55 поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Калинина. В 10.59 пожарные прибыли на место.

К этому времени по всей площади горела крыша дома (на фото), была угроза распространения огня на соседние строения.

Пожарные запросили дополнительную помощь. Дом тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало звено газодымозащитной службы.

Потушить пожар удалось спустя полчаса – в 11.50. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.