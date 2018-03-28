В Брянске горел дом по улице Севской

Решение о передаче «Молодости» в пользование музею было принято во время очередной сессии Смоленского горсовета.

Огромная яма образовалась на одной из автодорог в городе Гагарин, в нее проваливаются машины, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети 30 марта.

Сотрудники смоленского «Горводоканала» проведут ремонт на водопроводных сетях на улице Октябрьской революции в областном центре 3 апреля, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Авто «УАЗ» влетел в машину «ВАЗ» на улице Шевченко в областном центре 30 марта, сообщили очевидцы в группе «drive 2 smolensk».

Четыре дачных маршрута откроют в Смоленске в связи с переходом на весенне-летние графики, сообщили на предприятии «Автоколонна 1308».

Три маршрутки в областном центре устроили «соревнование» прямо на повороте с улицы Шевченко, сообщила группа «drive 2 smolensk» 30 марта.

Прибыв на место в 18.59, через девять минут после вызова, пожарные обнаружили, что очаг возгорания находится в цокольном помещении. Пожар тушили до 19.32.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в седьмом часу загорелся частный жилой дом по улице Севской.

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