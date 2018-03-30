В Брянске грузовой фургон лег на бок

В Брянске произошла авария с участием грузового фургона.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, утром 31 марта на улице Красный Маяк в Володарском районе водитель не справился с управлением – фургон съехал с дороги и завалился на бок.

По словам очевидцев, в результате ДТП серьезно никто не пострадал. Информации от ГИБДД о его причинах пока не поступало.