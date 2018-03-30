Ночью на улице Никитина в Брянске тушили пожар

В ночь на 1 апреля произошел пожар в Володарском районе Брянска.

В начале первого загорелось двухэтажное кирпичное здание по улице Никитина, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Пожарные прибыли на Никитина в 0.30, через семь минут после вызова. К этому времени пламя распространилось на площади 2 квадратных метра в помещении на первом этаже. Возгорание ликвидировали в 0.40.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причину установят эксперты.