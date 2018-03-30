Под Брянском микроавтобус влетел в столб

Четыре дачных маршрута откроют в Смоленске в связи с переходом на весенне-летние графики, сообщили на предприятии «Автоколонна 1308».

Три маршрутки в областном центре устроили «соревнование» прямо на повороте с улицы Шевченко, сообщила группа «drive 2 smolensk» 30 марта.

Жительница Смоленска опубликовала в группе «Черный список» информацию о избиении отцом своего ребенка, женщина стала свидетелем ситуации.

Сафоновские правоохранители возбудили в отношении 37-летней местной жительницы, подозреваемой в организации наркопритона, уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Двух жителей Армении и трех граждан Грузии выпроводили из Смоленской области, пребывание их суд признал незаконным, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина 40-лет погиб во время возгорания, случившегося в жилом деревянном доме 1 апреля на станции Понятовка в поселке Шумячи, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Как сообщили в областной ГИБДД, 31 марта около 7.35 на 25-м километре дороги «Обход Брянска» 54-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь в сторону Орла, не справился с управлением. Машина влетела в электроопору справа по ходу движения.

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