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При пожаре на Почтовой в Брянске спасли человека

Опубликовано Сегодня, 03:43

Один человек спасен при пожаре в Бежицком районе Брянска.

Пожар в пятиэтажном доме по улице Почтовой произошел днем 1 апреля, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова девять минут, прибыв в 13.55. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров в квартире на первом этаже. Потушить пожар удалось в 14.02.

Из горячей квартиры пожарные спасли человека, сообщает МЧС. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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