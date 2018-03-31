Водитель четырежды перевернувшейся под Брянском машины ищет виновника ДТП
Водитель разыскивает виновника и очевидцев аварии на трассе Брянск – Новозыбков.
Как рассказал водитель под ником Сергей Александрович в группе «ЧП и ДТП Брянск», 31 марта около 12.30 у поворота на «Мираторг» водитель Audi, выезжая со второстепенной дороги, подрезал Mitsubishi Lancer.
По его словам, «уходя от столкновения, Mitsubishi улетела в кювет четырежды перевернувшись. Ауди с места скрылась».
«Хочу сказать огромное спасибо всем водителям, кто остановился, оказал помощь. Водитель Audi, по-человечески, пожалуйста, прошу откликнуться. А также прошу всех, кто видел эту аварию или у кого есть запись на регистраторе, позвонить по телефону 8-929-670-50-32», – просит водитель.
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