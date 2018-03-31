В Брянске водитель «Городского такси» протаранил Hyundai Getz
В Брянске столкнулись два Hyundai: машина «Городского такси» и автомобиль женщины-водителя.
ДТП произошло 21 марта около 19.20 у дома № 58 по улице Костычева, сообщили в городском ОГИБДД.
Таксист на Hyundai Solaris ехал от улицы Красноармейской в сторону улицы Фокина. При перестроении он не уступил дорогу попутному Hyundai Getz под управлением 21-летней жительницы Брянского района.
Девушка обратилась за медицинской помощью, однако предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга – не подтвердился.
По результатам медицинского освидетельствования, оба водителя в момент ДТП были трезвыми.
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