В Брянске водитель «Городского такси» протаранил Hyundai Getz

В Брянске столкнулись два Hyundai: машина «Городского такси» и автомобиль женщины-водителя.

ДТП произошло 21 марта около 19.20 у дома № 58 по улице Костычева, сообщили в городском ОГИБДД.

Таксист на Hyundai Solaris ехал от улицы Красноармейской в сторону улицы Фокина. При перестроении он не уступил дорогу попутному Hyundai Getz под управлением 21-летней жительницы Брянского района.

Девушка обратилась за медицинской помощью, однако предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга – не подтвердился.

По результатам медицинского освидетельствования, оба водителя в момент ДТП были трезвыми.