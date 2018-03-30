Под Навлей женщину деблокировали из машины после ДТП

Женщина пострадала в результате аварии в Навлинском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 3 апреля в восьмом часу утра у деревни Алешинка произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось деблокирвоать пострадавшую женщину из искореженной машины. О ее состоянии в Брянском МЧС не сообщают.

Информации от ГИБДД пока не поступало.