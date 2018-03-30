Под Гордеевкой перевернулась «Калина»: у пассажира разрыв мочевого пузыря

Два человека пострадали в результате аварии в Гордеевском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 2 апреля около 19.40 на 5-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора – Старая Полона.

58-летний водитель «Лады Калины», двигаясь от села Старая Полона к дороге Клинцы – Гордеевка – Красная Гора, не справился с управлением и вылетел в правый кювет, после чего машина перевернулась.

Водитель «Калины» получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. 49-летнего пассажира госпитализировали с тупой травмой живота, переломом таза и разрывом мочевого пузыря.