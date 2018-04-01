Пьяный житель Клинцов допоздравлялся экс-супругу до скамьи подсудимых

Житель Клинцов, устроивший попойку в доме бывшей жены накануне Международного женского дня, оказался на скамье подсудимых.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 7 марта пьяный 34-летний мужчина вопреки воле экс-супруги проник в ее дом по улице Парковой в Клинцах и принялся распивать там спиртные напитки.

Возмущенная женщина дала показания против бывшего мужа. В результате ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище.

Своей вины житель Клинцов отрицать не стал, пояснив, что всего лишь хотел поздравить некогда любимую женщину с 8 Марта.

Расследование уголовного дела уже завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы направлены в суд.