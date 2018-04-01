В Москве пропал 37-летний брянец Юрий Сифоркин
В Москве пропал 37-летний житель Клинцов Юрий Александрович Сифоркин.
Местонахождение мужчины, который может нуждаться в медицинской помощи, неизвестно с 16 марта, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в черные спортивные брюки, черную куртку, черную вязаную шапку и черные кроссовки. При себе имел черную сумку с вещами.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Сифоркина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-25 и 112.
Также в отряде просят откликнуться добровольцев для ведения поисков.
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