В брянском подъезде нашли истекающего кровью мужчину
Пострадавший получил 15 ударов молотком.
30 марта в подъезде многоэтажного дома в Фокинском районе Брянска нашли 38-летнего мужчину, истекающего кровью.
Как сообщили в региональном УМВД, прибывшие на место полицейские провели поквартирный обход. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина выпивал в гостях у знакомых. Между 25-летним ранее судимым хозяином квартиры и гостем произошел конфликт.
Рассвирепевший хозяин схватил молоток и 15 раз ударил им собутыльника по голове, после чего вытащил его на лестничную площадку, вернулся в квартиру и продолжил застолье.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Жителю Фокинского района грозит до 10 лет заключения. До суда он будет находиться под стражей.
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