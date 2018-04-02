Аварию в Навлинском районе устроила уснувшая за рулем девушка
24-летняя водитель Kia Ceed, протаранившая трактор в Навлинском районе, получила тяжелые травмы. Также пострадали пассажиры иномарки и трактора.
Напомним, авария произошла 3 марта около 7.30 на 13-м километре дороги Украина – Пролысово – Гавань.
Как сообщили в областной ГИБДД, девушка не справилась с управлением, уснув за рулем. Она выехала на встречную полосу и врезалась в трактор «МТЗ-82» под управлением 46-летнего водителя.
Автомобилистку госпитализировали с открытым переломом надколенника и пневмотораксом грудной клетки, ее 20-летнего пассажира – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами волосистой части головы.
30-летний пассажир трактора получил сотрясение головного мозга.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
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