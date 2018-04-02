Юрия Сифоркина из Клинцов, пропавшего в Москве, нашли живым
Поиски 37-летнего жителя Клинцов Юрия Сифоркина завершены.
Напомним, мужчина пропал 16 марта в Москве. 3 апреля волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировки с его приметами.
Уже к вечеру в отряде сообщили об успешном окончании поисков.
«Сифоркин Ю. А. (1980) найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт».
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