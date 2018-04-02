На Есенина в Брянске неизвестные бьют машины
Жители Володарского района Брянска страдают от действий автовандалов.
Как рассказала в соцсетях автовладелица Татьяна Алдушина, «по улице Есенина, 30, систематически бьют машины».
«Полиция отказывает в возбуждении дела. ЖЭУ говорит, что для парковки автомобилей есть платная стоянка… Сегодня с утра была разбита еще одна машина», – жалуется она.
По словам Татьяны Алдушиной, неизвестные «расправляются» с автомобилями, припаркованными у второго подъезда 30-го дома.
«Все разбитые машины стояли на парковке и никому не мешали, – утверждает она. – По мнению милиции и пострадавших, кидают бутылки из окон дома! Так что, может, это просто развлечение для местных алкашей!».
Девушка просит откликнуться очевидцев.
«Насчет автора поста, я не в курсе, но у других машин, включая мою, были разбиты стекла и вытащены регистраторы, если не ошибаюсь, пять машин. В том же местоположении», – сообщил еще один житель дома № 30 по улице Есенина Женя Матюшин.
По его словам, автомобиль не спасла ни сигнализация, ни выходящие на парковку окна.
Брянцы предлагают владельцам разбитых машин установить видеокамеры либо решать проблему более кардинальным способом – дождаться злоумышленников и устроить самосуд.
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