В Фокинском районе Брянска более получаса тушили дом

Крупный пожар произошел утром 5 апреля в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в восьмом часу загорелся частный дом на проезде Ново-Дзержинском. Пожарные добирались до места вызова три минуты, прибыв в 7.56. Дом тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало звено газодымозащитной службы.

Пожар потушили в 8.35. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.