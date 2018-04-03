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В Фокинском районе Брянска более получаса тушили дом

Опубликовано Сегодня, 10:00

Крупный пожар произошел утром 5 апреля в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в восьмом часу загорелся частный дом на проезде Ново-Дзержинском. Пожарные добирались до места вызова три минуты, прибыв в 7.56. Дом тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало звено газодымозащитной службы.

Пожар потушили в 8.35. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.

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