В Брянске пенсионерка ушибла грудь в 166-й маршрутке

ДТП с участием автомобилей Renaut и «Ока» случилось в областном центре 5 апреля, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Смоленские правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который с августа 2017 года находился в розыске, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, инвестировал свыше 40 млн рублей в строительство учебно-технического центра «Академия Мираторг» для обучения и повышения квалификации сотрудников растениеводческого дивизиона межрегионального проекта по производству крупного рогатого скота.

Смоленский суд вынес приговор в отношении 28-летней девушки и 35-летнего мужа, виновных в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 3 апреля около 13.15 жительница Брянского района упала в салоне маршрутки № 166. У пенсионерки диагностировали ушиб грудной клетки слева.

В Брянске 56-летняя пассажирка маршрутного такси пострадала во время поездки.

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Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.

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Брянскэнерго в феврале взыскало с должников более 11 миллионов рублей за поставленную электроэнергию Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

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