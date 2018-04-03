В Брянске пенсионерка ушибла грудь в 166-й маршрутке
В Брянске 56-летняя пассажирка маршрутного такси пострадала во время поездки.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 3 апреля около 13.15 жительница Брянского района упала в салоне маршрутки № 166. У пенсионерки диагностировали ушиб грудной клетки слева.
По факту ДТП ГИБДД проводит расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».