Житель Локтя убил собутыльника толкушкой

В Локте 54-летний мужчина погиб в результате избиения толкушкой.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, вечером 10 февраля житель Локтя в доме по улице Зеленая Роща выпивал с 42-летним знакомым. В ходе ссоры последний ударил собутыльника деревянной толкушкой по голове. Через месяц тот умер в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия подозреваемый заключен под стражу.