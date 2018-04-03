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Житель Локтя убил собутыльника толкушкой

Опубликовано Сегодня, 12:30

В Локте 54-летний мужчина погиб в результате избиения толкушкой.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, вечером 10 февраля житель Локтя в доме по улице Зеленая Роща выпивал с 42-летним знакомым. В ходе ссоры последний ударил собутыльника деревянной толкушкой по голове. Через месяц тот умер в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

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