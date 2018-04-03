В Брянске на покойника оформили земельный участок
В Брянске земельный участок зарегистрировали на покойного.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в декабре 2015 года в Управление Росреестра по Брянской области были предоставлены документы для государственной регистрации права собственности на земельный участок для индивидуального жилищного строительства по улице Энгельса.
При этом выяснилось, что человек, якобы подавший документы, умер еще в октябре 2015 года, за два месяца до обращения в регистрационный орган.
В качестве правоустанавливающего документа был представлен договор с исполнительным комитетом Володарского районного Совета народных депутатов трудящихся Брянска от 1954 года о предоставлении участка в бессрочное пользование.
Однако фактически участок гражданам не предоставлялся. Соответствующих решений органы власти не принимали.
«Путем предоставления от имени скончавшегося гражданина документов, содержащих заведомо ложные сведения о правах на объект недвижимости, произведено незаконное оформление права собственности на земельный участок, чем бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 380 тысяч рублей», – заявили в прокуратуре.
По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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