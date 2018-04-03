На улице Социалистической в Брянске забил гейзер

На улице Социалистической в Советском районе Брянска сняли на видео уникальное явление – гейзер.

«Вчера на улице Социалистической забил гейзер. Уникальное явление нашего города», – сообщает в соцсетях автор записи Марина Свиридова.

«А вот и не правы! Не уникальное! Периодически бьют по всему городу. Вот недавно возле Центрального рынка бил такой же», – пишут в ответ жители Брянска.

Горожане также отмечают, что коммунальные аварии, регулярно происходящие в Брянске, могут послужить источником заработка для муниципалитета.

«При правильной рекламе можно организовать туристическое направление. И назвать, например, не «гейзеры», а «грязевые вулканы Брянска», – считают они.