В Брянске у 84-летней пенсионерки украли 800 тысяч рублей

Доверчивая 84-летняя жительница Бежицкого района Брянска лишилась 800 тысяч рублей. Полиция ищет преступников.

Как сообщили в региональном УМВД, в дом к 84-летней пенсионерке пришли две женщины, которые представились работницами собеса. Та без сомнений впустила гостей, потому что за несколько минут до их прихода ей позвонили и предупредили о предстоящем визите соцработниц.

Гостьи рассказали пенсионерке о положенных ей выплатах и предложили обменять старые банкноты на новые. Пожилая женщина согласилась и достала из тайника все свои сбережения – 800 тысяч. После того, как женщины переписали номера купюр и ушли, пенсионерка обнаружила, что деньги пропали.

Полицейские установили номер телефона, с которого звонили жительнице Бежицы, и сейчас разыскивают злоумышленниц.