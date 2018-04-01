Под Почепом столкнулись автоцистерна и легковушка: есть пострадавшие

Крупная авария произошла утром 6 апреля в Почепском районе.

По данным регионального ГУ МЧС, в восьмом часу у хутора Коста столкнулись автоцистерна и легковая машина. На место прибыли сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавших.

«ДТП перед Почепом, фура лежит на боку столкнулось с легковым авто. Будьте осторожны!» – сообщают очевидцы.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе жертв и пострадавших пока не поступало.