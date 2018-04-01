С парковки в Брянске угнали Toyota Land Gruiser 200

В Советском районе Брянска угнали внедорожник Toyota Land Gruiser 200.

Об этом в соцсетях сообщают владельцы машины. По их словам, 4 апреля около 5.30 «трое неизвестных угнали машину Toyota Land Gruiser 200 (госномер К 054 НЕ 32)» с парковки по улице Бежицкой, дом 1, корпус 2, «и уехали в сторону ТЦ «Мандарин».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят звонить по телефону 8-953-273-57-85 (Алексей).