С парковки в Брянске угнали Toyota Land Gruiser 200
В Советском районе Брянска угнали внедорожник Toyota Land Gruiser 200.
Об этом в соцсетях сообщают владельцы машины. По их словам, 4 апреля около 5.30 «трое неизвестных угнали машину Toyota Land Gruiser 200 (госномер К 054 НЕ 32)» с парковки по улице Бежицкой, дом 1, корпус 2, «и уехали в сторону ТЦ «Мандарин».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят звонить по телефону 8-953-273-57-85 (Алексей).
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