Под Брянском после ДТП с Ford Focus перевернулась фура

Два человека пострадали в результате аварии в Выгоничском районе.

ДТП произошло 5 апреля около 21.15 на 50-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

Как сообщили в областной ГИБДД, 38-летний водитель Ford Focus ехал от Брянска в сторону Новозыбкова. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в фуру MAN под управлением 35-летнего водителя. От удара фура вылетела в кювет и перевренулась.

32-летняя пассажирка MAN получила ушиб нижней трети плеча. У водителя Ford Focus ушибленная рана кисти – после осмотра медиками он покинул место происшествия, сообщает ГИБДД.