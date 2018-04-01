В Стародубском районе психически больной до смерти забил подругу

Психически нездоровый житель Стародубского района до смерти забил сожительницу.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в ночь с 17 на 18 июля 2017 года пьяный 56-летний мужчина в своем доме поссорился с подругой и избил ее. Женщина умерла от полученных травм.

Жителя Стародубского района обвинили в причинении смерти по неосторожности. Однако, сообщает следственное управление, он страдает хроническим психическим заболеванием, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело направили в суд – обвинение требует поместить мужчину в психиатрический стационар специализированного типа.