Поиск по сайту

Брянцы разворовали светильники на площади Партизан

Опубликовано Сегодня, 10:16

Площадь Партизан в Советском районе Брянска лишилась нескольких украшавших ее светильников.

Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «Благодарность от уважаемых жителей города Брянска. После таяния снега и льда площадь Партизан не досчиталась трех ландшафтных светильников», – сообщает брянец Алексей Савичев, автор фото.

Интернет-пользователи также предполагают, что светильники могли разбить при расчистке площади Партизан от снега минувшей зимой, и сообщают, что до весны не дожили и светильники на бульваре Гагарина – они оказались разбиты.

 460
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • «Партизаны снялись со стоянки»: центр Брянска превратился в свалку
  • В Брянске потух Вечный огонь на площади Партизан
  • В Брянске появился «пизанский» светофор
  • На площади Партизан в Брянске загорелся видеоэкран
  • Брянск потратит 9,3 миллиона на поддержание уличного освещения
    •
    Новости регионов
    В смоленском парке «Реадовка» пес ищет хозяина
    17:43:55 06-04-2018
    В группе «Черный список. Смоленск» 6 апреля появилась информация о том, что в парке «Реадовка» бегает потерявшийся пес.
    Влажную уборку проводят в Смоленске
    17:02:13 06-04-2018
    Поливочные машины предприятия «СпецАвто» вышли на улицы областного центра после зимнего перерыва, сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.
    Аферу на сумму 15 тысяч рублей совершила жительница Сафонова
    15:28:52 06-04-2018
    Сафоновские правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества на местную жительницу, 34-летнюю женщину, подозреваемую в невыполнении обязанностей по выплате кредита, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
    На Большой Советской в Смоленске Renaut Logan догнал Suzuki
    14:26:30 06-04-2018
    Две иномарки столкнулись на улице Большой Советской в областном центре 6 апреля, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.
    В Вязьме автоледи оштрафовали на 30 тысяч рублей
    13:28:47 06-04-2018
    Вяземский райсуд 28 марта 2018 года признал 41-летнюю местную жительницу виновной в совершении административного правонарушения – женщина управляла автомобилем в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
    Хулиганы изуродовали арт-панно на набережной в Смоленске
    12:15:25 06-04-2018
    Объект, на котором изображена Смоленская крепость, повредили вандалы, сообщили местные жители.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:16
    Брянцы разворовали светильники на площади Партизан
    Сегодня, 10:00
    В Брянске крестили заболевшую раком девочку (ФОТО)
    Сегодня, 09:00
    Брянское «Динамо» проиграло волгоградскому «Ротору»
    Сегодня, 08:07
    В центре Брянска под асфальтом обнаружили подземный бассейн
    Сегодня, 08:00
    27 любителей тонировки оштрафовали в Брянске за 2,5 часа
    Вчера, 22:28
    7, 8 и 9 апреля в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 19:00
    Брянцам рассказали, сколько отдыхать в мае и июне
    Вчера, 18:20
    Мэрии Брянска предложили герб с трехглавым петухом
    Вчера, 17:40
    В Стародубском районе психически больной до смерти забил подругу
    Вчера, 17:00
    На Пасху в Брянске пустят дополнительные автобусы и троллейбусы (РАСПИСАНИЕ)
    Вчера, 16:20
    Отец олимпийского чемпиона Большунова: в Брянской области «вижу в основном зависть»
    Вчера, 15:40
    При застройке старого аэропорта в Брянске погиб 41-летний каменщик
    Вчера, 15:00
    В Брянске глыба льда проломила ребенку череп: возбуждено уголовное дело
    Вчера, 14:55
    После секс-скандала уволили директора брянской школы-интерната
    Вчера, 14:20
    В Брянской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
    Вчера, 13:40
    Четыре брянских кинозала отремонтируют за счет Фонда кино
    Вчера, 13:00
    Два человека погибли в ДТП с автоцистерной и «ВАЗом» под Почепом (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 12:30
    Студент избил и ограбил инкассатора в Брянске (ВИДЕО)
    Вчера, 12:00
    Под Брянском после ДТП с Ford Focus перевернулась фура
    Вчера, 11:30
    Беглого заключенного нашли и вернули в брянскую колонию
    Вчера, 11:00
    Пять человек ранены в ДТП с экскаватором и микроавтобусом под Брянском
    Вчера, 10:30
    У БГУ в Брянске провалился асфальт: пробка уже неделю
    Вчера, 10:00
    С парковки в Брянске угнали Toyota Land Gruiser 200
    Вчера, 09:30
    В Брянске у 84-летней пенсионерки украли 800 тысяч рублей
    Вчера, 09:00
    Справедливороссы требуют посадить брянских градоначальников
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:13
    Музыка сквозь время. Легендарные хиты ретро-эстрады.
    Вчера, 12:19
    Примите участие!
    Вчера, 11:34
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами
    Вчера, 11:32
    Железнодорожники обратились в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах в связи с трехкратным ростом столкновений автомобилей с поездами
    5-04-2018, 17:53
    В Брянском регионе Московской железной дороги значительно снизилось количество случаев непроизводственного травматизма с начала 2018 года
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске 106 водителей отказались сдать права в ГИБДД
    Общество О главном
    «Мираторг» ищет в Брянской области трактористов и скотников
    На дорогах О главном
    В мэрии Брянска ответили на претензии горожан к дорогам
    Новости Происшествия
    Под Почепом столкнулись автоцистерна и легковушка: есть пострадавшие
    Происшествия О главном
    Сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя брянского губернатора Горшкова
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

    «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.
    РЖД новости
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами

    В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго прошла традиционная акция «День донора»
    В Брянскэнерго прошла традиционная акция «День донора»В  филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в канун Всемирного дня здоровья прошел традиционный «День донора».  В акции приняли участие более 40 сотрудников предприятия – как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз.
    РЖД новости
    «Надежда» предлагает квартиры возле Кургана Бессмертия

    «Надежда» предлагает квартиры возле Кургана БессмертияОдин из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».


    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи

    Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».