Брянцы разворовали светильники на площади Партизан

Площадь Партизан в Советском районе Брянска лишилась нескольких украшавших ее светильников.

Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «Благодарность от уважаемых жителей города Брянска. После таяния снега и льда площадь Партизан не досчиталась трех ландшафтных светильников», – сообщает брянец Алексей Савичев, автор фото.

Интернет-пользователи также предполагают, что светильники могли разбить при расчистке площади Партизан от снега минувшей зимой, и сообщают, что до весны не дожили и светильники на бульваре Гагарина – они оказались разбиты.