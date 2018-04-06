Под Брянском сгорела машина

Вечером 7 апреля загорелся автомобиль в Выгоничском районе.

Пожар произошел в девятом часу на улице Павла Зайцева в деревне Бурачовка, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место в 20.50, через 10 минут после вызова. К этому времени легковая машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 20.55.

В результате пожара, по данным МЧС, никто не пострадал. Его причина устанавливается.