Поиск по сайту

Под Клинцами столкнулись «МАЗ» и легковушка: есть пострадавший

Опубликовано Сегодня, 08:00

Крупная авария произошла вечером 8 апреля в Клинцовском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, у поселка Мизиричи столкнулись грузовик «МАЗ» и легковая машина. На месте работали полицейские, медики и пожарные-спасатели.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавший – его деблокировали из поврежденного автомобиля.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе погибших и пострадавших пока не поступало.

 3070
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Почепом столкнулись автоцистерна и легковушка: есть пострадавшие
  • ДТП под Трубчевском: пострадавшего деблокировали из машины
  • Грузовик и легковушка столкнулись под Брянском: есть пострадавшие
  • У Свени пострадавших извлекали из машин после ДТП с легковушкой и грузовиком
  • На Авиационной в Брянске водитель легковушки сбил мотоциклиста
    •
    Новости регионов
    Смолянин, отомстив за мать, убил знакомого
    15:42:09 09-04-2018
    Смоленский суд признал местного жителя, ранее судимого за кражи и разбой, виновным в умышленном убийстве своего знакомого, сообщила пресс-служба регионального следкома.
    На 1-м Краснофлотском переулке и еще многих улицах Смоленска стартовал ямочный ремонт
    15:06:28 09-04-2018
    Коммунальщики Смоленска начали массовый ямочный ремонт с применением горячего асфальтобетона в областном центре, об этом сообщили во время оперативного совещания в администрации города 9 апреля.
    Смоляне узнали, почему опаснее комаров комарихи
    14:47:41 09-04-2018
    Жители Смоленска посетили научно-популярную лекцию «Насекомые в городе – вместе по жизни», которую прочитал сотрудник национального парка «Смоленское Поозерье» - энтомолог Олег Семионенков, сообщила пресс-служба заповедника.
    В Смоленске за первый квартал нынешнего года передали под безвозмездную опеку пять детей
    13:29:02 09-04-2018
    Двадцать шесть детей остались без попечения  родителей в областном центре в течение первого квартала 2018 года, об этом сообщили в профильном управлении администрации города.
    В Смоленске «обчистили» грузчика сетевого магазина
    12:25:01 09-04-2018
    Ранее судимый житель Починковского района, 42-летний мужчина, снова решился на преступление, из-за него пострадал грузчик сетевого магазина; злоумышленник уже задержан, и ему грозит срок.
    Нижняя часть набережной Днепра в Смоленске оказалась под водой
    11:41:52 09-04-2018
    Днепр в Смоленске вышел из берегов и уже затопил Владимирскую набережную – в итоге под водой оказался ее нижний ярус; снимки, свидетельствующие о наводнении, опубликовали в Твиттере.
    Лента новостей
    Сегодня, 15:40
    В Брянске перестраивавшаяся девушка протаранила маршрутку
    Сегодня, 15:00
    Мэра Брянска требуют уволить из-за разбитых дорог
    Сегодня, 14:20
    На объездной под Брянском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионера
    Сегодня, 13:40
    «Люди не могут попасть домой»: у многоэтажки в Брянске обвалилось крыльцо (ФОТО)
    Сегодня, 13:00
    Чиновник из брянского правительства попался на взятке в 100 тысяч рублей
    Сегодня, 12:30
    На III Интернационала в Брянск водитель Peugeot сбил 11-летнего мальчика
    Сегодня, 12:00
    Водитель Hyundai погиб при столкновении с «МАЗом» под Клинцами
    Сегодня, 11:30
    Брянец украл автоколпак под камерами у торгового центра (ФОТО)
    Сегодня, 11:00
    В Брянске закрыли понтонный мост на набережной
    Сегодня, 10:30
    В Брянске пенсионерка прописала в своем доме 59 иностранцев
    Сегодня, 10:00
    Убитому Московскому проспекту в Брянске пообещали ремонт
    Сегодня, 09:30
    13 марта закроют переезд на станции Навля
    Сегодня, 09:00
    В Брянске рабочего затянуло в гофролинию
    Сегодня, 08:30
    Депутаты вспомнили о строительстве детской поликлиники в Брянске
    Сегодня, 08:00
    Под Клинцами столкнулись «МАЗ» и легковушка: есть пострадавший
    Вчера, 10:30
    Брянца с температурой не пустили в поликлинику – мужчина выломал дверь
    Вчера, 09:00
    Зрителей эвакуировали во время представления в Брянском цирке (ФОТО)
    Вчера, 09:00
    Под Брянском сгорела машина
    Вчера, 08:00
    Митрополит Брянский и Севский: «Пусть Христос воскреснет в наших сердцах!»
    7-04-2018, 16:03
    В Брянске две квартиры горели из-за брошенного с балкона окурка (ФОТО, ВИДЕО)
    7-04-2018, 12:00
    В брянском колхозе «Память Ленина» пьяного тракториста затащило под карданный вал
    7-04-2018, 11:56
    Экс-заместителя брянского губернатора арестовали на два месяца
    7-04-2018, 11:36
    В Брянске сфотографировали «ВАЗ» с грязными носками на стекле
    7-04-2018, 10:16
    Брянцы разворовали светильники на площади Партизан
    7-04-2018, 10:00
    В Брянске крестили заболевшую раком девочку (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    6-04-2018, 14:13
    Музыка сквозь время. Легендарные хиты ретро-эстрады.
    6-04-2018, 12:19
    Примите участие!
    6-04-2018, 11:34
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами
    6-04-2018, 11:32
    Железнодорожники обратились в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах в связи с трехкратным ростом столкновений автомобилей с поездами
    5-04-2018, 17:53
    В Брянском регионе Московской железной дороги значительно снизилось количество случаев непроизводственного травматизма с начала 2018 года
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянца с температурой не пустили в поликлинику – мужчина выломал дверь
    Происшествия О главном
    Беглого заключенного нашли и вернули в брянскую колонию
    Новости Происшествия
    Под Почепом столкнулись автоцистерна и легковушка: есть пострадавшие
    Общество О главном
    В Брянске крестили заболевшую раком девочку
    Общество Регион О главном
    Крупнейшие брянские торговые центры признали опасными
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

    «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.

    РЖД новости
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами

    В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

    МРСК новости
    Специалисты Брянскэнерго в 2018 году для предупреждения аварий расчистят порядка 700 га просек ЛЭП
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» ведется планомерная работа по расчистке просек воздушных линий электропередачи. На сегодняшний день расчищено 128,0 га просек на линиях 0,4-110 кВ. Основной объем работ выполнен в Унечском районе.
    РЖД новости
    «Надежда» предлагает квартиры возле Кургана Бессмертия

    «Надежда» предлагает квартиры возле Кургана БессмертияОдин из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».


    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи

    Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».